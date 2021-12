Julgamento de ex-oficial é adiado pela sétima vez

O julgamento do ex-comandante da PM, Antônio Jorge Ribeiro Santana, previsto para ser iniciado na manhã desta quinta-feira, 16, foi remarcado para 9 de março de 2017.

Preso em 2009 durante operação deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública, Santana é acusado de participar de um esquema fraudulento que consumiu dos cofres públicos R$ 32 milhões na compra de 191 viaturas.

Além dele, outras 11 pessoas - entre as quais três coronéis e um tenente da PM - respondem por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

É a sétima vez que a apreciação do caso é adiada. A decisão, a pedido do Ministério Público, ocorreu porque a Auditoria da Justiça Militar considerou insuficientes os dados acerca da denúncia, a exemplo da falta de documentos registrados em cartório.

O advogado Vivaldo Amaral, que defende o ex-comandante da PM, disse que, desde o início, existe vício [ilegalidade] no processo, o que, para ele, o torna imprestável para produzir efeitos jurídicos.

Flagrante

À época do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Civil flagraram o ex-comandante recebendo R$ 26 mil dos diretores da empresa Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda, Jaime Palaia Sica e William Laviola, no bairro do Comércio.

A investigação, que durou cinco meses, contou com quebras de sigilos bancários, interceptações telefônicas e análise de materiais apreendidos. Santana ocupou o cargo entre janeiro de 2003 e agosto de 2008.

Suspeitas

O esquema do qual Antônio Jorge Ribeiro Santana é acusado de estar envolvido atuava por meio de superfaturamento mediante propina.

As suspeitas em torno do ex-comandante surgiram após a investigação descobrir movimentação de cerca de R$ 1 milhão por ano em uma das contas correntes dele, numa suposta compra de gado para abate.

Com isso, o coronel da reserva se tornou o primeiro oficial militar na Bahia suspeito de lavagem de dinheiro.

