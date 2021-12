Julgamento de dissídio dos rodoviários é antecipado para 5ª

O julgamento do dissídio dos rodoviários de Salvador foi antecipado para esta quinta-feira, 29, às 16h. Dessa forma, a greve dura até a decisão da justiça, é o que garante Fábio Primo, vice-presidente do sindicato. Antes, o procedimento estava marcado para sexta, 30.

Em nota divulgada à imprensa, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, responsável por julgar o processo, informou que "a antecipação se deve à urgência em se deliberar sobre o assunto, tendo em vista que toda a sociedade vem sendo afetada pela ausência de transporte público desde a noite da última segunda, 26".

Nesta manhã, Hélio Ferreira afirmou que a entidade aderiu ao movimento dos trabalhadores dissidentes e que os motoristas e cobradores devem continuar de braços cruzados até a decisão final.

Tumulto

A presença de Hélio no Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia), na Baixa dos Sapateiros, causou confusão. Seguranças a paisana armados do sindicato chegaram antes que o dirigente e foram percebidos pelos rodoviários, que protestaram. Houve um início de confronto e policiais militares conseguiram desarmar os seguranças e controlar a situação.

Hélio entrou em seguida escoltado pela polícia. Ele foi vaiado pelos trabalhadores e chamado de traidor. O presidente, que foi acusado de antecipar o horário da assembleia que aprovou a proposta do patronato nesta segunda - o que evitaria a greve -, reconheceu o erro. "Me desculpem. A pressão é grande na minha posição e eu errei", disse.

Após a fala de Hélio, a categoria aceitou que o sindicato voltasse a representar os trabalhadores nas negociações. O sindicalista afirmou que negociou com a PM a liberação da via em frente ao Sinergia, que foram obstruídas com ônibus com pneus furados.

Justiça

Antes do encontro no Sinergia, o sindicalista se reuniu com representantes do patronato no TRT, onde rejeitou a proposta que tinha sido aprovada nesta quinta, de reajuste de 9% e tíquete-refeição de R$ 14.

Eles reivindicam 12% de aumento salarial, tíquete-refeição de R$ 17, redução da jornada de trabalho de 8 para 7 horas com descanso de 20 minutos e participação dos lucros e resultados.

O advogado do sindicato alertou os trabalhadores que a Justiça determinou a manutenção de 70% da frota de 3 mil ônibus, que devem se circular em horário de pico (entre 4h30 e 8h30 e das 17h às 20 horas) e 50% nos demais horários, cabendo multa diária de R$ 100 mil em caso não cumprimento. Mas os rodoviários não aceitaram obedecer a liminar da desembargadora Débora Machado.

Plano de contingência

Nesta manhã, o prefeito ACM Neto se reuniu com representantes do patronato, o secretário de Urbanismo e Transporte (Semut), Fábio Mota e o secretário de Segurança Pública (SSP), Maurício Barbosa, para montar um esquema para permitir que os ônibus comecem a circular. O prefeito disse quer que os veículos comecem a rodar ainda na tarde desta terça, mas que não tem como garantir que isso vai acontecer.

Para a circulação dos ônibus, o prefeito acertou com o secretário de Segurança Pública que a polícia fará a escolta dos ônibus. O secretário Fábio Mota disse, nesta manhã, que cerca de 200 rodoviários estavam prontos para começar a trabalhar, mas dependiam da garantia de segurança.

A intenção da prefeitura é que os ônibus comecem a circular nas principais vias de Salvador. Além disso, 300 veículos do Transporte Complementar estão circulando.

