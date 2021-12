Julgamento de cotas no serviço público é adiado pelo TJ-BA

O julgamento do mandado de segurança impetrado por uma candidata ao cargo de procuradora do Município de Salvador, que estava marcado para a manhã desta quinta-feira, 23, no pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi adiado..

Um dos desembargadores pediu vistas no processo e, em razão do pedido, a próxima reunião dos desembargadores para o julgamento passou a ser o dia 6 de abril, também no Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Representantes do Movimento Negro se mobilizaram indo até o tribunal e após o aviso de adiamento fizeram uma manifestação pacífica fora do Pleno e em seguida no pátio em frente ao TJ-BA.

adblock ativo