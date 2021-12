Juíza relaxa prisão de investigado por morte de idosa

A juíza plantonista do Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), Marinalva Almeida Moutinho, deferiu, na tarde desta quarta, 28, o pedido de relaxamento de prisão em favor do estudante do 8º semestre de engenharia mecânica da Unifacs, Rodrigo Valentim Almeida Pena, 22 anos.

Ele é investigado pelo atropelamento e morte da aposentada Cleionice Barreto, de 67 anos, no bairro da Pituba, domingo passado.



Agora em liberdade provisória, ele havia sido localizado e preso no dia 26. Rodrigo é filho da prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim e, conforme seu advogado, Sebastian Albuquerque, deixou a carceragem da Polinter, nos Barris, na noite, assim que a juíza substituiu a prisão dele por algumas medidas cautelares.

"Ele teve a carteira de habilitação suspensa, o passaporte retido, não poderá frequentar alguns lugares nem sair da comarca sem autorização do juiz e terá que comparecer periodicamente em juízo", afirma o advogado.

Na manhã do atropelo, o carro estava na contramão e em alta velocidade. A idosa foi atingida pelas costas ao caminhar próximo ao meio-fio.

O titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH-Atlântico), Marcelo Sansão, chegou a arriscar: "Pela velocidade, na contramão, ou ele estava embriagado ou drogado".

