Juíza Ana Paola toma posse como desembargadora do TRT5-BA

A juíza Ana Paola Santos Machado Diniz é a mais nova desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA). A sessão solene de posse aconteceu nesta segunda-feira, 23, no Pleno do Tribunal.

Atuando como titular da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, a magistrada ocupa o Gabinete que era do desembargador Paulo de Oliveira Sá, falecido em março. Com isso, ela passará a integrar a 2ª Turma do Tribunal baiano.

Emocionada, a desembargadora afirmou que se sente em casa após 27 anos de magistratura. “A referência à casa é simbólica, porém significativa. Remete, não apenas ao espaço físico, local onde, a cada jornada, todos nós magistrados despendemos horas estudando soluções ou fazendo-nos solução para os problemas que afetam a vida de outros”, destacou.

A magistrada salientou ainda que o Tribunal representa um desafio frente ao atual cenário trabalhista. “Vivemos tempos difíceis e, em tempos difíceis, somos desafiados a pensar, a arregaçar as mangas, a reavivar os valores, por que são os valores que estruturam quem somos e qual o nosso papel social”, comentou.

Além do ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Cláudio Brandão, a mesa alta foi composta pela presidente do Regional baiano, desembargadora Maria de Lourdes Linhares, pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia, Luis Carneiro Filho, pelo procurador-chefe da união no Estado da Bahia, Reinaldo de Souza Couto Filho, pelo procurador-chefe da Procuradoria Judicial do Estado, Ruy Sérgio Deiró, pela presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5a Região, Cecília Pontes Barreto, e pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil –Seccional Bahia, Fabrício de Castro Oliveira Magalhães

Natural de Itabuna, a magistrada iniciou sua carreira no Tribunal em 1992 como juíza substituta. Ela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz, e mestra na Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha. Atualmente, a desembargadora atua como professora assistente da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e é autora de trabalhos científicos.

