Juiz vai ouvir testemunhas sobre morte de irmãos em Ondina

Nesta sexta-feira, 29, terá a primeira audiência do caso da médica Kátia Vargas, que é acusada de provocar o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes. As testemunhas de defesa e acusação foram intimadas pelo juiz Moacir Pitta Lima. A audiência vai acontecer na 1ª Vara do Júri, em Sussuarana.

A oftalmologista responde ao processo presa. Na última segunda, 25, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou a liminar que pedia urgência no julgamento do habeas corpus dela. Ela foi presa no dia 17 de outubro, depois deixar o Hospital Aliança, onde estava internada desde o dia do acidente.

O acidente aconteceu no dia 11 de outubro no bairro de Ondina. De acordo com testemunhas, a médica bateu na moto onde os irmãos estavam, provocando a queda deles e choque contra um poste. Eles morreram no local.

A médica responde por duplo homicídio.

adblock ativo