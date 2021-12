Juiz suspende processo contra suspeito de matar professora

O advogado Alfredo Venet, defensor do major do Corpo de Bombeiros Valdiógenes Almeida Cruz Junior, 45 anos, afirmou que um histórico de problemas que sugerem que seu cliente tem distúrbios psicológicos o levou a requerer a instauração do incidente de insanidade mental.

O major é suspeito de matar a mulher, a professora Sandra Denise Costa Alfonso, 40, em maio deste ano. "Alguns episódios nos fizeram crer que havia a necessidade de se pedir o incidente de insanidade. É um histórico de problemas que requer uma avaliação mais apurada", analisou Venet.

Segundo ele, o juiz Moacyr Pitta Lima Filho, do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, deferiu sua petição e suspendeu o processo. "O processo está sobrestado. O juiz estipulou um prazo de 45 dias para a efetivação dos exames e, até sair o resultado do laudo, não serão designadas audiências", explicou o advogado.

Venet ainda revelou que os exames serão realizados no Hospital de Custódia e Tratamento (HCT), na Baixa do Fiscal. No entanto não informou a data. "Ele passará por uma avaliação com psiquiatras do HCT. Ainda não sabemos quando", reafirmou o advogado. Valdiógenes continua custodiado no Batalhão de Choque da PM, em Lauro de Freitas, onde cumpre prisão preventiva.

Surpresa desagradável

Familiares da professora ficaram surpresos com a alegação do advogado e com a determinação da justiça. "Todos ficamos surpresos e nos interrogando. Como pode uma pessoa que tem problemas de insanidade assumir um subcomando de bombeiros? Quem deu esse cargo para ele? Não teve essa percepção, não teve essa avaliação? Ele tinha porte de arma, andava armado. Quem deu esse porte de arma a ele?", questionou o professor e irmão de Denise, Marcos Tadeu. Segundo ele, o major nunca apresentou sinais de distúrbios psicológicos, mas era muito ciumento.

O advogado Alfredo Venet declarou que busca dentro da lei defender seu cliente. "A minha linha de defesa não busca denegrir ninguém. A defesa defende uma tese avaliando a convivência dos protagonistas deste fato", garantiu ele.

adblock ativo