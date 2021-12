Juiz pede prisão preventiva de trio que matou morador de rua

Após a prisão em flagrante do trio formado por pai, filho e sobrinho, responsáveis pela morte de um morador de rua na última segunda-feira, 4, na Estrada do Derba, o delegado Reinaldo Mangabeira, titular da 3ª Delegacia de Homicídios, vai solicitar à Justiça as prisões preventivas dos acusados.

José Lamonier dos Santos, de 50 anos, seu filho, Igor dos Santos, de 20, e o sobrinho, Lucas Menezes Moura estão envolvidos na morte de Kleber Gomes da Silva, cujo corpo foi encontrado com 19 facadas, sinais de tortura e parcialmente queimado.

O trio foi preso quando estava na delegacia para prestar queixa contra Kleber, que teria ateado fogo no caminhão de José. Uma pessoa que também estava no local para informar o sumiço do morador de rua apontou os três como autores do crime.

Segundo o delegado Alex Gabriel Chehade, do Departamento de Homicídios, Kleber incendiou o caminhão por não ter recebido o valor de um serviço prestado. Ele sempre era contratado para descarregar cocos. O valor devido era de aproximadamente R$ 1 mil.

Caso a Justiça aceite o pedido do delegado, os três permanecerão presos por tempo indeterminado, até o julgamento do caso. Outra possibilidade é que o juiz responsável conceda a prisão temporária, com prazo de 30 dias.

