Juiz decidirá se médica vai a júri popular na próxima semana

A médica Kátia Vargas, acusada de ter provocado a queda de moto que matou os irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes, no dia 11 de outubro passado, foi ouvida nesta quinta-feira, 12, na Justiça. A oftalmologista negou ao juiz ter discutido com Emanuel e que tenha atingido a motocicleta, mas não respondeu algumas perguntas da acusação nem quis ver imagens de câmeras de monitoramento que flagraram a ocorrência.



Na próxima semana, ele decidirá se irá ocorrer júri popular e se a médica permanecerá presa. Independentemente da decisão do juiz, ainda tramita no Superior Tribunal Federal (STF) um pedido de habeas corpus em prol da médica.

Acusada pelo Ministério Público (MP-BA) de ter provocado o acidente, Katia falou por 40 minutos no Fórum Criminal, em Sussuarana, na última audiência de instrução do processo com o juiz Moacyr Pitta Lima Filho, da 1ª Vara do Júri.



Kátia chegou por volta das 13h e teve acesso ao prédio pela área VIP. Foram utilizadas três viaturas policiais na operação, cada uma seguiu por diferentes locais do estacionamento.



Além do juiz, estavam os advogados Daniel Keller (da família das vítimas), Sérgio Habib (da médica) e o promotor de Justiça Davi Gallo.



Debate



"Ela foi devidamente orientada e falou o que já era esperado. É um direito que ela tem. Respondeu o que julgou conveniente e disse que foi tentar ultrapassar a moto, ouviu um barulho, perdeu o controle do carro e não lembra de mais nada", criticou

o promotor Davi Gallo.



A versão de que o acidente foi uma "fatalidade" foi sustentada pelo advogado Sérgio Habib: "Ela confirma a inocência e que não houve colisão nem briga. Ela contou que pode ter fechado a moto e ouviu o barulho quando o rapaz socou o carro e ela se assustou. Quando ocorreu o acidente, ela disse que não viu, pois já havia passado a moto. E acredita que o motociclista perdeu o controle".



Promotor e advogado da família rebateram que o depoimento dela - assim como o parecer do perito Ricardo Molina (que contesta laudo oficial e conclui que o veículo da médica não atingiu a moto) - "não demonstram o fato".



"Solicitamos que ela visse o vídeo para comparar com o que ela estava narrando e ela se negou por três vezes. O parecer feito por Molina é ao gosto do freguês, que se contrapõe à lógica. Ele tem muito nome, fama e pouca cientificidade. Temos danos no veículo, a marca do capacete na faixa lateral do carro. Laudo é o realizado pelo DPT. Diante do que já temos, a possibilidade de haver júri é 100%", acredita o promotor.



Molina esteve em Salvador no último dia 20 para avaliar o veículo da médica e a moto utilizada pelos dois irmãos. No mesmo dia também ocorreu a primeira audiência de instrução do caso, quando foram ouvidas testemunhas de defesa e de acusação.



Alguns questionamentos da acusação ficaram sem resposta. "Ela não respondeu quando perguntamos se ela sabia a idade dos irmãos, se ela se arrependia, o sentimento que tinha sobre o caso. Ela não trouxe nada de novo. Contou a versão que o perito contratado pela defesa dela apresentou, que é esdrúxula e nada tem a ver com a realidade", apontou Keller.



Mas, segundo Habib, a médica lamenta o ocorrido. "Ela está abalada e ver o vídeo ia fazer lembrar a tragédia. Ela não se sente bem. Então, se reservou ao direito de não responder algumas perguntas também", justificou Habib.



Quanto à possibilidade de júri popular, Habib afirma que não há receio. "Júri popular não é problema, é o estuário natural do caso. Ela poderá ir a júri. Se for confirmado, iremos recorrer e continuar a trabalhar para que ela saia da prisão".



Após ser ouvida, a médica voltou ao Conjunto Penal Feminino, onde está desde o dia 17 de outubro.



adblock ativo