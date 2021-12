Ju Moraes e banda MUDEIdeNOME se apresentam na 1ª Feijoada do Amor

A 1ª edição da Feijoada do Amor, evento promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA), receberá em 9 de novembro, às 12h, os shows do Movimento Musical MUDEIdeNOME, Ju Moraes e Mudernin, no Lounge Premium da Itaipav Arena Fonte Nova, em Salvador.

Durante o evento, o público poderá participar de sorteios de brindes, ações promocionais e uma programação exclusiva para as crianças. Além disso, quem participar da Feijoada do Amor terá a oportunidade de contribuir com as obras assistenciais do GACC-BA. A renda arrecadada com a venda dos ingressos servirá de apoio à reforma dos apartamentos que acolhem pacientes e acompanhantes durante o tratamento do câncer.

Os ingressos custam R$ 120 e estão à venda na sede do GACC-BA, no site Sympla ou através do telefone 3399-2010.

