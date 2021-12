Jovens usam pistola de cola quente durante assaltos em pontos de ônibus

Três adolescentes foram apreendidos na noite de quinta-feira, 5, por assaltarem passageiros em pontos de ônibus na região da Estrada do Coco.

De acordo com a polícia, foi apreendida uma pistola de cola quente, que teve a fiação cortada para simular uma arma de fogo, sendo utilizada para intimidar as vítimas. Os jovens também estavam com R$ 57.

O material e o trio foram apresentados à 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).

