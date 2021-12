Jovens são selecionados para tratamento odontológico

No Dia Mundial do Sorriso, 10 dentistas voluntários e 30 estudantes de odontologia, do projeto Turma do Bem (TdB), prestaram atendimento a 350 adolescentes de baixa renda no Largo Tereza Batista, Pelourinho.

Realizado há quatro anos em Salvador, o projeto seleciona jovens entre 11 e 17 anos sem condições de pagar tratamento odontológico.

Segundo o dentista Leonardo Costa, um dos coordenadores, os candidatos passam por triagem para saber a situação socioeconômica e como está a saúde bucal. "Depois desta fase, os selecionados receberão uma carta, informando quem será o dentista que irá acompanhá-los", explicou.

A dentista Martha Colavolpe destacou que orienta os jovens a terem cuidado com a escovação, usar o fio dental e visitar regularmente o dentista para fazer uma avaliação.

"É importante ter atenção com a saúde bucal, pois a boca é a porta de entrada de muitas bactérias, por isso é importante o cuidado preventivo", advertiu.

Aluno do 9º semestre em odontologia na Faculdade Regional da Bahia (Unirb), Fábio Oliveira, 25 anos, participa do TdB há três anos afirmou que a campanha conscientiza a ajudar o próximo: "Participar deste projeto é ter a consciência de que fazer o bem é melhor sempre".

Triagem

Na quarta edição da triagem, pais e adolescentes estavam cheios de expectativa quanto à seleção. O trabalhador autônomo Caetano Barbosa, 40, morador da Boca do Rio, ficou sabendo da mobilização pelo rádio.

"Trouxe meu filho Pedro Henrique, 12 anos, para aproveitar a oportunidade. A triagem foi rápida e o atendimento é excelente", elogiou ele.

Quem também não quis perder a chance foi o estudante Tainan Assis, 15, residente em Cachoeira (a 117,9 km de Salvador). "Esta iniciativa é muito boa, pois dá oportunidade aos jovens pagar um tratamento odontológico", destacou.

adblock ativo