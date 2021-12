Jovens são presos suspeitos de envolvimento no assalto a um colégio em Cajazeiras

Danilo Sacramento da Silva, 18 anos, e Mateus Alessandro Gomes de Sena, 19 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira, 26, suspeitos de envolvimento no assalto a um colégio estadual, no bairro de Cajazeiras. O crime aconteceu no dia 28 de março.

Segundo a Polícia Civil, um terceiro envolvido já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

A dupla foi encaminhada para o sistema prisional.

adblock ativo