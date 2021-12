Jovens são presos suspeitos de assaltos na região do Cabula

Três jovens suspeitos de assaltar estabelecimentos comerciais na região do Cabula, em Salvador, foram presos na tarde de quarta-feira 18. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido na ação.

De acordo com a Polícia Militar (PM), eles foram encontrados após denuncias de pessoas que teriam sido vítimas do grupo. Com informações sobre as características do carro utilizado pelos suspeitos, a guarnição interceptou o veículo na localidade conhecida como Baixinha do Santo Antônio.

Ainda conforme a PM, na abordagem e busca pessoal, os policiais encontraram com o grupo diversos aparelhos celulares, armações de óculos e um revólver calibre 32.

Todos os quatro foram apresentados na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), pois um deles tem menos de 18 anos.

