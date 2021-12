Jovens são presos e adolescentes apreendidos com drogas no Candeal

Dois jovens de 18 anos foram presos e dois adolescentes apreendidos nesta terça-feira, 14, após serem flagrados com 183 pinos de cocaína, 180 trouxinhas de maconha, 154 pedras de crack, um caderno com anotações, um aparelho de celular e R$ 282,00, no bairro do Candeal, em Salvador.

Durante uma ronda, equipes da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Brotas) avistaram cerca de nove pessoas com comportamento suspeito. Com o apoio do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto), eles conseguiram capturar Emerson Lázaro Souza da Silva e Janderson Nascimento dos Santos, ambos de 18 anos, e dois adolescentes.

Lázaro e Janderson foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na av. ACM. Os dois adolescentes seguiram para a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI). A polícia ainda procura outros suspeitos que conseguiram fugir.

