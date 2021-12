Jovens são presos com pistola falsa em Stela Mares

Dois jovens foram presos nesta quinta-feira, 14, com um simulacro de pistola calibre ponto 40, no bairro de Stela Mares, em Salvador. Os suspeitos foram identificados como autores de diversos assaltos na região.

De acordo com informações da polícia, foram apreendidos com eles oito aparelhos de telefonia móvel, R$ 539,00 em espécie, duas carteiras de cédulas, dois relógios, um óculos escuro, duas capas novas para proteção de aparelho celular, dois bonés, um fone de ouvido de cor verde e uma penca com duas chaves.

Os envolvidos, o veículo e o material apreendido foram apresentados à 12ª delegacia.

