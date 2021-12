Jovens são presos com drogas em Andaraí

Mateus Oliveira Monteiro, 24 anos, José Charles Silva Almeida, 27 anos, Felipe Oliveira de Carvalho, 26 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira, 12, dentro de um ônibus, em Andaraí, no Centro-Sul Baiano.

De acordo com a polícia, eles foram presos, por volta das 14h30, com cerca de 300 gramas de maconha, 40 adesivos de ácido lisérgico, conhecido como LSD e o valor de R$ 1.214,00 em espécie. Eles foram denunciados anonimamente, e a partir disso a polícia obteve a informação do ônibus onde eles se encontravam e abordou os suspeitos em flagrante.

De acordo com a 13ª Coordenação de Polícia do Interior (Coorpin), os três serão autuados em flagrante e um deles já tem passagem pela polícia.

