Jovens são flagrados roubando fios em novo corredor viário do BRT

Dois jovens foram flagrados pela Guarda Civil Municipal (GCM) roubando fios do novo corredor viário da primeira etapa do BRT, entregue pelo prefeito ACM Neto na manhã desta quarta-feira, 30.

A intervenção foi realizada após uma equipe do Grupo Especial de Proteção Ambiental (GEPA) ser acionada por populares e se deslocar para o trecho do viaduto localizado em frente ao Parque da Cidade.

Com os dois suspeitos foram encontrados um alicate, uma barra de ferro, uma faca e mais de 50 metros de fios. Em seguida, os homens foram encaminhados para a Central de Flagrantes do Iguatemi, com o material apreendido.

