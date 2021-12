Jovens são arrastados por seguranças em shopping de Salvador; veja vídeo

A abordagem de seguranças a dois jovens, na tarde desta segunda-feira, 28, no Salvador Shopping, situado na Av. Tancredo Neves, em Salvador, chamou a atenção dos clientes que estavam no local e registraram as cenas. Nos vídeos, é possível ver eles sendo arrastados e retirados à força pelos funcionários. (assista aos vídeos abaixo).

As imagens mostram ainda os jovens tentando se desvencilhar, mas acabam sendo imobilizados e levados pelos seguranças. Não há informações sobre o que teria gerado a confusão em um dos pisos do estabelecimento.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a assessoria do Salvador Shopping informou, por meio de nota, que a administração do centro comercial lamenta profundamente o ocorrido, e afirmou que "a conduta dos colaboradores envolvidos está em desacordo com as orientações e treinamentos periodicamente ministrados à equipe".

Ainda segundo o comunicado, "o caso está sendo apurado internamente para a individualização das responsabilidades e aplicação das sanções cabíveis. Um dos jovens foi conduzido para delegacia para apuração da ocorrência e o outro liberado pelas autoridades".

Por fim, o estabelecimento reforçou que não compactua com as cenas flagradas pelos clientes. "Queremos reiterar que, em momento algum, concordamos com o que acontece nas imagens. O centro de compras reforça que vem dialogando com todos os órgãos competentes sobre o tema", completou.

Críticas nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas cobraram explicações do shopping. "O segurança em questão arrastou o jovem pelo pescoço. Novamente: vai esperar o Salvador Shopping se tornar um Carrefour ou Extra!? Vocês querem ver o shopping de vocês pegar fogo, é isso?!", disse um dos comentários.

Em outro comentário, uma frequentadora perguntava sobre a criança que aparece sendo levada pelos seguranças. "Onde está a criança que os seguranças do shopping levaram?", questionou.

Nas redes sociais, internautas cobraram posicionamento do estabelecimento | Foto: Reprodução | Redes Sociais

