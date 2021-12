Jovens são apreendidos por envolvimento em incêndio a ônibus

A Polícia Militar (PM) apreendeu na tarde desta quinta-feira, 11, três adolescentes acusados de envolvimento no incêndio de dois ônibus no bairro do Engenho Velho da Federação. Eles têm entre 15 e 17 anos e foram localizados por equipes da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)/Federação.

De acordo com a polícia, uma operação resultou na apreensão dos três e foi realizada pelo Serviço de Missões Especiais (SME) e pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto). Os três já estão na Delegacia do Menor Infrator (DAI).

Um ônibus foi incendiado na manhã desta quinta por volta de 6h, na rua Apolinário de Santana, no Engenho Velho da Federação. Na noite desta quarta-feira, 10, o grupo também tentou incendiar outro coletivo no final de linha, mas moradores da região conseguiram apagar as chamas. O motivo teria sido a morte do jovem Reilan Rosalino dos Santos Braga, 18 anos.

