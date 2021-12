Jovens que se afogaram em Itapuã são sepultados

Foram sepultados no cemitério Campo Santo, no final da tarde desta segunda-feira, 21, os corpos dos três homens que se afogaram na praia de Itapuã, no sábado, 19. Parentes e amigos de Diego Paranhos, Wilson Neto dos Santos e Gabriel Alves dos Santos foram dar o último adeus aos jovens.

Os corpos de Wilson Neto dos Santos e Gabriel Alves dos Santos foram localizados ainda na manhã desta segunda. De acordo com o Salvamento Marítimo (Salvamar), um dos corpos foi localizado na altura da Rua K, em Itapuã, e o outro no mar de Piatã.

O corpo de Diego Paranhos, 26 anos, foi encontrado no domingo, 20. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a área onde os afogamentos aconteceram é considerada perigosa para o banho, devido às fortes correntes de retorno, que representam risco para os banhistas.

O caso

O afogamento aconteceu na tarde do sábado, quando os quatro jovens foram à praia do Farol de Itapuã.

De acordo com o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GMB), três dos jovens nadavam no mar quando um deles começou a se afogar e os outros tentaram ajudar, mas também se afogaram.

Em seguida, o quarto jovem identificado como Nilson Weverton entrou no mar para tentar salvar os amigos, mas acabou se afogando. Ele conseguiu ser resgatado por um salva-vidas.

adblock ativo