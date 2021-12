Jovens presos por tráfico são filhos de PM e agente civil

Dois dos seis presos por tráfico de drogas durante a Operação Austin, da Polícia Civil, nesta quinta-feira, 18, no bairro do Costa Azul (área nobre de Salvador), são filhos de policiais. Roberto Wallace Carvalho Pinto, de 24 anos, é filho de um tenente-coronel da Polícia Militar (PM) enquanto que Estiven Anderson Silva Gonçalves, 36, é filho de um investigador da Polícia Civil (PC).

Eles, juntamente com outros quatro rapazes, são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha composta por jovens de classe média responsáveis pela venda de drogas - incluindo sintéticas - em bares, restaurantes, boates e festas raves em bairros de classe média e média-alta da capital baiana.

Os integrantes da quadrilha foram presos em suas respectivas residências no início da manhã. "Eles (Roberto e Estiven) comercializavam os entorpecentes para ganhar dinheiro para curtir em festas e comprar coisas para consumo próprio, como roupas de marca. Nada relacionado ao sustento, mas sim para satisfazer as próprias vaidades", afirmou André Viana, diretor do Departamento de Narcóticos (Denarc).

Roberto é bacharel em direito e mora com os pais no bairro da Costa Azul. Estiven também tem o terceiro grau completo e reside na Pituba, com os pais. "Na semana que vem, eu tô na rua", disse um dos presos quando estava dentro do camburão, antes de ser levado para a delegacia.

Nas residências, a polícia apreendeu 15 kg de maconha prensada, balanças, R$ 9,3 mil, cartelas de ácido (o 'doce'), ecstasy, lança-perfume, estimulante sexual Pramil, uma porção de cocaína, anabolizantes, uma pistola Glock calibre 380 (com carregador e munição), duas espingardas (de calibres 12 e 32) e 36 munições para calibre 12.

Os outros presos são João Carlos Montenegro de Oliveira, 28, Rafael Matos Ramos da Silva, 30, Igor da Silva Neto, 32, e Rafael Motta Cabral, 31. Este último é apontado pelos policiais como um dos líderes.

