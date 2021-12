Jovens presas por roubo de carro são liberadas

As jovens Débora Ruth Carvalho de Medeiros, 19 anos, e Sende Gabrielle Gomes, 21, deixaram a carceragem da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), na tarde desta sexta-feira, 12, após a Justiça conceder-lhes liberdade provisória. Elas foram presas, na noite da última terça, 9, com um carro roubado no Vale do Ogunjá, bairro de Engenho Velho de Brotas.

Pela manhã, Débora e Sende foram ouvidas pela juíza Andrea Paula Miranda, da 2ª Vara Criminal de Salvador. Conforme nota enviada pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça (TJ-BA), a magistrada entendeu que o inquérito não possui dados suficientes para decretar a prisão preventiva das jovens e concedeu liberdade provisória. A juíza arbitrou fiança de dois salários mínimos para cada uma delas.

As jovens negam que tenham roubado o veículo. Elas dizem que pegaram o carro emprestado com um amigo e não sabiam que era roubado. Mais de cem denúncias contra Débora e Sende chegaram à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) via telefone. A defesa delas é feitas pela Defensoria Pública.

