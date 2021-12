Jovens pintam subestação com arte grafite na orla

Um grupo formado por 21 jovens moradores de Amaralina decorou uma subestação de energia elétrica com um grafite, na manhã deste sábado, 21, como parte do projeto Mutirão Mete Mão.

A ação faz parte de uma iniciativa da Coelba, que, por meio do programa FazCultura, promove oficinas e encontros com música e artes visuais para estimular a criatividade e promover conhecimento sobre a energia.

“Esses jovens já estavam recebendo palestras e oficina sobre o uso da energia elétrica”, conta o analista de comunicação da Coelba, Daniel Teixeira.

Conscientização

Além do grafite, os moradores participaram de uma feira com estandes de artesanato, gastronomia e exposição de moradores da própria comunidade, na praça João Amaral. No local, houve ainda shows gratuitos com artistas convidados.

Para o idealizador do projeto “Mutirão Mete Mão”, Fael Primeiro, a iniciativa beneficia os moradores do bairro. “A nossa maior bandeira é trazer consciência para a comunidade. Além de trazer uma arte do século 21, que vai ser multiplicada”, comenta o artista.

Amaralina é a primeira das cinco etapas do projeto, que se encerra em março. Até lá, o Mutirão Mete Mão também passará por Federação, Águas Claras, São Cristóvão e Paripe.

adblock ativo