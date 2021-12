Jovens morrem em batida entre ônibus e moto na Liberdade

Dois jovens morreram após colisão entre um ônibus e uma moto, na rua Lima e Silva, no bairro da Liberdade, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 21, por volta das 23h horas. As vítimas estavam na moto.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Janine de Jesus, de 21 anos, morreu logo após a batida com o ônibus. Já Jean Caíque, de 23 anos, foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar no hospital, não resistiu aos ferimentos e também morreu.

A Transalvador não soube informar se tinha passageiros no ônibus.

