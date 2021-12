Jovens montam presépio com elementos da cultura nordestina

Os estudantes da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Antônio Vieira, no Garcia, fizeram uma decoração natalina criativa. Com o tema "Deus armou sua tenda no meio de nós", o presépio da escola foi construído a partir de elementos da cultura popular nordestina.

No lugar da tradicional estrebaria - local que representa o nascimento de Jesus Cristo - os alunos montaram uma casa de taipa. Para substituir a simbólica manjedoura, uma rede foi colocada no lugar. Para a produção do presépio, os estudantes utilizaram materiais como madeira, barro vermelho e cipó.

Para a composição do figurino e ambientação do presépio, os alunos da unidade escolar também utilizaram materiais reciclados, assim como os estudantes da Escola Parque.

José e Maria - Um dos elementos que chamam a atenção no presépio é o movimento feito pelas figuras de Maria e José, em tamanho real, sentadas na rede, embalando o Menino Jesus.

O funcionário da escola, Joel Sena, um dos responsáveis pela idealização do presépio, conta que os alunos se emocionaram enquanto colaboravam na produção do cenário. "Isso deu um sentido todo especial ao trabalho desenvolvido", afirmou.

