Jovens franceses se preparam em Salvador para JMJ 2013

Trinta e cinco franceses chegam nesta quinta-feira, 17, em Salvador para se preparar para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que começa no próximo dia 23, no Rio de Janeiro. O grupo vai ser recepcionado por membros da paróquia do Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos. Eles vão visitar instituições que cuidam de crianças carentes na cidade, escolas, além de ceiar, almoçar e ter momentos culturais.

"O objetivo é partilhar experiências, vivenciar a igreja, conhecer a realidade de outros grupos com a mesma doutrina. É um preparativo para a Jornada", explica Elaine Soares, segunda responsável pela caravana "Atitude Jovem", da paróquia do Divino Espírito Santo.

Quatro jovens franceses vão ficar abrigados no espaço cultural do colégio Salesiano Dom Bosco e os demais na casa de paroquianos. "A ideia é que eles vivenciem momentos de família para partilhar essa experiência", explica Elaine.

Ela explica que a dificuldade do idioma é vencida pela religião. "A maior dificuldade é o idioma, mas usamos a língua de Deus para falar com o irmão e eles conseguem perceber o que queremos falar através do olhar, do carinho".

Para saber mais > Página oficial da JMJ 2013

adblock ativo