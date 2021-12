Jovens fazem 'rolezinho' no Shopping Barra

Dezenas de jovens de vários movimentos sociais realizaram um 'rolezinho' no Shopping Barra, em Salvador, na tarde deste sábado, 1º. A manifestação, que foi pacífica, havia sido organizada pelo Facebook, onde foi intitulada de "Rolezinho das Antigas".

Eles se concentraram na Rua Padre Feijó, no Canela, e depois seguiram em direção ao centro de compras, onde chamaram a atenção de vários clientes.

No estabelecimento, eles fizeram um protesto na praça central. Os manifestantes, que utilizaram uma caixa de som e um microfone durante o ato, tocaram hip hop e dançaram break dance.

O protesto, segundo eles, foi contra o preconceito e pelo direito de ir e vir dos jovens da periferia nos estabelecimentos comerciais.

Participaram da manifestação integrantes do Movimento Negro, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), do Movimento Passe Livre (MPL), membros da Intersindical Bahia e militantes sem partido.

A manifestação terminou sem nenhum conflito.

