Jovens desaparecem após acidente de barco no Rio Joanes

Centenas de pessoas se aglomeraram neste sábado, 3, na localidade de Prainha, no bairro de Parafuso, em Camaçari, para acompanhar os trabalhos de resgate de José Cidclei Pereira da Silva, 24 anos, e Adailton dos Santos Souza, 29 anos. Eles estavam em uma pequena embarcação que virou na noite de sexta-feira, quando fazia a travessia do Rio Joanes. Apesar de o acidente ter ocorrido por volta das 23h30 e ter sido informado pouco tempo depois ao Corpo de Bombeiros, uma equipe com mergulhadores da corporação só chegou ao local para iniciar as buscas por volta das 15h30.



Populares aguardam por notícias enquanto voluntários ajudam nas buscas

O grupo de nove amigos jogou futebol durante o feriado da Sexta-feira Santa e, no fim da tarde, por volta das 17h, resolveu atravessar o Rio Joanes, seguindo da Prainha para visitar amigos no povoado de Góes Calmon, em Simões Filho, também na Região Metropolitana de Salvador.

Quando retornavam, em torno das 23h30, estavam no meio do rio no momento em que teve início o temporal com ventos fortes. Uma das embarcações, que tinha cinco ocupantes, virou.

O pescador Adriano do Carmo Alves, 37 anos, estava em uma delas e conta que quando saíram de Góes Calmon o tempo estava nublado e, no meio do caminho, foram surpreendidos. “A ventania era muito forte. Tinha onda. É a primeira vez que vejo tanta violência aqui. Foi um desespero”, relata.

Tragédia – O pequeno barco que Adriano ocupava com outros três amigos resistiu, mas foi arremessado para a margem oposta à qual se dirigia e foi afastado da outra embarcação. Ele conta que o grupo foi andando pela beira do rio, puxando o barco.

Quando chegaram à Prainha descobriram que o outro barco havia sucumbido. Dois dos cinco ocupantes conseguiram nadar até a margem e pegaram outro barco, retornando para salvar os companheiros. Mas só encontraram um deles, agarrado ao casco da embarcação virada.

Segundo Adriano e outros rapazes da localidade, é comum os moradores fazerem esta travessia, inclusive à noite. Adriano disse que não havia bebido, mas confirmou que os companheiros haviam ingerido “um pouco de vinho”.

Familiares e amigos acompanharam com apreensão as buscas durante o dia. Muito emocionado, o tio de José Cidclei, Severino Gomes da Silva, 44 anos, contou que o sobrinho não costumava fazer esta travessia do rio e que ele teria desaparecido ao tentar ajudar Adailton, que não saberia nadar.

“Ele era como um filho. A perda é grande. Preferia que tivesse sido eu. Minha vida acabou”, desabafou Severino. José Cidclei era solteiro e trabalhava como empilhador em uma empresa do Pólo Petroquímico.

Adailton também era solteiro, morava com a família e trabalhava como ajudante em uma loja de material de construção. Seu tio, José Raimundo dos Santos, 37 anos, não soube dizer se ele sabia nadar. Ele, contudo, estava indignado com a demora para iniciar as buscas. “É uma falta de respeito.”, disse.

Buscas – Somente 16 horas após o acidente as buscas oficiais tiveram início. Às 15h30 de sábado três mergulhares e um homem de apoio dos bombeiros foram para o local, mas utilizaram barcos dos pescadores. A Marinha mandou uma embarcação. A operação, entretanto, foi suspensa no início da noite por falta de visibilidade e deve ser retomadas na manhã de domingo.

O supervisor da Defesa Civil de Camaçari, Antônio Carlos Silva dos Santos, conta que o órgão acionou o Corpo de Bombeiros ainda na madrugada de sábado, mas foi informado de que nada podia ser feito naquele horário. Durante a manhã justificaram que não tinham combustível para se descolar. “Quando disponibilizamos um carro para pegá-los, eles disseram que estavam vindo. Chegaram às 15h30 e foram para o local às 16h”, diz Santos.

