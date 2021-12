Jovens de projetos sociais fazem limpeza de praia

Cerca de 200 crianças e adolescentes assistidos pelos projetos sociais Araketu, Malêzinho (do Malê Debalê) e Mangangá (liderado pelo cantor Tonho Matéria) participaram, neste sábado, 28, da quinta edição do projeto "Passando o Rodo na Praia".

Identificados com a camisa do projeto, os menores foram divididos em grupos, que saíram em caminhada recolhendo o lixo nas praias de Stella Mares, Flamengo e Buraquinho, no início da Estrada do Coco. A ideia era chamar a atenção dos frequentadores para a importância da preservação ambiental.

"Ao participar da iniciativa, as crianças vão desenvolvendo, desde cedo, uma consciência cidadã", declarou o cantor Tonho Matéria. Oriundo do projeto Araketu, que completa agora 35 anos, ele valoriza o poder de transformação de iniciativas do tipo.

"Eu já havia aprendido que não se deve jogar lixo no chão, agora estava pegando da areia o lixo jogado pelas pessoas que ainda não aprenderam a cuidar da natureza", disse Thaís Cerqueira, 7 anos.

Depois da coleta, realizada logo no início da manhã, as crianças e adolescentes puderam participar, de forma lúdica, de diversas oficinas de conscientização ambiental. Foram instalados oito estandes temáticos instalados em uma arena vizinha à Barraca do Lôro e ao Hotel Stella Mares.

Em um dos espaços, os pequenos puderam assistir a simulações sobre o que fazer no caso de encalhe de golfinhos, além de conhecer mais sobre os animais marinhos. Em outro, era possível aprender a fazer brinquedos reaproveitando garrafas PET.

"É um projeto que vem crescendo a cada ano, contando cada vez mais com a participação da comunidade, inclusive dos esportistas, sobretudo surfistas, que também são nosso foco de atuação", disse a coordenadora do projeto, a bióloga Carla Circenis.

A iniciativa é da Aquatro Comunicação e Produção, contando com o patrocínio da Petrobras. "Essas crianças terão agora condições de não apenas dar o exemplo para quem está na praia, mas também conscientizar seus familiares, agindo como agentes multiplicadores", concluiu a arquiteta Aline Ventan. Ela estava entre os banhistas que aprovaram a iniciativa.

