Jovens de 21 e 24 anos são executados dentro de casa em Pernambués

Dois homens foram mortos na madrugada desta quinta-feira, 1º, no bairro de Pernambués. As vítimas – Charles Luciano de Jesus Damasceno, 24 anos, e Jerson Pilar de Jesus, 21 anos – foram executadas com tiros dentro de uma casa, na rua Henriqueta Palmeira.

O duplo homicídio aconteceu por volta de 4h, próximo ao Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro. Ainda segundo a Superintendência de Telecomunicação (Stelecom), não existem ainda informações sobre a autoria e motivação do crime.

O órgão também não soube informar se há algum parentesco entre as vítimas. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

