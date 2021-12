Jovens dão banho de arte em viaduto

O viaduto localizado no início da rodovia CIA-Aeroporto, em frente ao Salvador Norte Shopping, recebeu, na manhã de ontem, intervenção artística dos jovens moradores de comunidades de Salvador e região metropolitana, que fazem parte da Oficina Arte Graffiti. A ação representa a fase final do projeto iniciado em 2013, desenvolvido pela Concessionária Bahia Norte e o arte-educador Denis Sena.

O analista da área de desenvolvimento socioambiental da Concessionária, Loran Santos, explica que o projeto faz parte do programa de geração de renda, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das comunidades que estão próximas das rodovias administradas pela Bahia Norte.

"Nos locais de influência direta, como CIA-Aeroporto e Cassange, buscamos fazer projetos de valorização desses territórios, de acordo com as demandas e potencialidades da comunidade. Faz parte da nossa cultura de sustentabilidade", disse.

Aulas

As oficinas, com duração de quatro semanas, têm suas aulas realizadas no Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM). No projeto, entre as aulas práticas, os alunos discutem o potencial pedagógico do grafite como forma de expressão artística, cultural e, principalmente, política.

"Abordamos a teoria, a história, origem e a vertente dessa linguagem artística. Falamos muito sobre o hip--hop, que é um movimento importantíssimo e é o maior difusor do grafite", explica Denis Sena.

A coordenadora de projetos sociais do IJCPM, Flávia Souza, esclarece ainda que os cursos de qualificação profissional são ofertados gratuitamente para jovens de escola pública com idades de 16 a 24 anos.

Segundo Denis, o projeto, que está na sua segunda edição, surgiu da necessidade de levar o grafite, numa linguagem contemporânea e urbana, para formar jovens que têm vocação para a arte. "É um estímulo para elevar a autoestima para que esses meninos e meninas exerçam sua criatividade e talento. Mais de 350 jovens já participaram", completa.

Uma das alunas da oficina, Lídia Souza, de 19 anos, conheceu o projeto por meio de um amigo: "Eu já desenhava, mas não tinha contato com o grafite. Passei a ter a partir do curso, onde eu conheci as vertentes e bases da cultura do hip-hop".

