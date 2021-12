Jovens baleados em show estão em estado grave

É grave o estado de saúde dos três jovens que ficaram feridos após se envolverem em uma briga em um show de pagode na madrugada deste sábado, 21, na área externa do espaço Alto do Andú, na Avenida Paralela, onde acontecia uma apresentação da banda Guetho é Guetho.

De acordo com informações da 11° Delegacia de Polícia de Tancredo Neves, os jovens se envolveram em uma confusão com um outro grupo de rapazes depois de discutirem durante a festa. A briga deu início a uma troca de tiros, que acabou matando Malene da Cruz, 18 anos. Ela recebeu tiros em diversas partes do corpo.

Outras três pessoas ficaram feridas gravemente. São eles: Piter da Silva Cardoso, 26 anos, que foi baleado na cabeça; Adriano Pinheiro dos Santos, que não teve a idade revelada, e Renan José dos Santos Oliveira Júnior, de 18 anos. Ambos foram atingidos nas costas.

Por meio da sua assessoria de imprensa, a banda Gueto é Gueto informou que assim que a produção soube da briga que acontecia na área externa, o show foi interrompido.

As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e Hospital Roberto Santos. De acordo com o último boletim médico divulgado pelas unidades médicas, o estado de saúde dos rapazes é grave, mas se mantém instável. Ainda não foram divulgados por quais procedimentos médicos eles tiveram que ser submetidos.

A polícia ainda não tem informações sobre o que causou a briga. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

adblock ativo