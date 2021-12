Jovens armados são presos após roubo de carro na San Martin

Bruno Ferreira Santos Conceição e Tiago de Carvalho dos Santos, ambos com 20 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira, 19, suspeitos de roubar um carro na avenida San Martin, nas mediações do bairro do Curuzu, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ação criminosa foi frustrada após um sargento da Polícia Militar flagrar o crime. Além do veículo, foi apreendido com os suspeitos um revólver calibre 38.

A dupla e o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Territorial (DT/São Caetano).

adblock ativo