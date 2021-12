Jovens apresentam desafios e propostas durante encontro

Um bate-papo entre cerca de 100 adolescentes das dez regiões administrativas da capital baiana e o prefeito ACM Neto marcou a presença de jovens da capital no Fórum Municipal Vozes da Cidade - Crianças e Adolescentes Participando da Construção de Salvador, nesta quinta-feira, 31.

Eles apresentaram ao prefeito desafios e propostas para melhoria nas áreas de educação, saúde e saneamento, transporte e iluminação, segurança pública e cultura, lazer e esporte. A pauta resultou de uma escuta com 1.300 adolescentes e 127 crianças em diversas localidades da cidade.

ACM Neto ressaltou avanços em cada setor, citando como exemplos o aumento do número de escolas novas e ou reformadas, ampliação das unidades escolares em período integral e aumento do número de postos de recarga do Salvador Card e promoção de projetos como o Boca de Brasa, que promove oficinas artísticas e revela talentos em vários bairros.

"Desde 2013, a prefeitura teve a intenção de chegar aonde o problema está, indo aos bairros para dialogar diretamente com os moradores e ouvir as reivindicações", pontuou ele.

Para Helena Oliveira, do Unicef, os indicadores permitem construir uma política pública municipal para o jovem, reconhecendo as desigualdades territoriais e os impactos que podem provocar distintamente em comunidades diferentes.

"Isso aumenta a eficácia e a qualidade das políticas públicas, e a chance de melhorar os resultados à frente. Se você tem um indicador que pesa na média da cidade, com esse olhar sobre o território, reconhecendo as desigualdades, vai no foco do problema", afirmou.

Objetivo

O fórum, que integra o programa Plataforma dos Centros Urbanos, de iniciativa do Unicef no Brasil, visa à redução das desigualdades intramunicipais em oito capitais. No evento de Salvador, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ainda propôs a criação do 1º Fórum Permanente de Crianças e Adolescentes da Cidade, além da instalação do Grupo de Trabalho Vozes da Cidade, para a elaboração do Plano Municipal de Redução das Desigualdades Intramunicipais, envolvendo poder público e órgãos parceiros.

