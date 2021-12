Jovem vê a execução do amigo e relata momentos de tortura

Após cinco dias distante da família, sob torturas e sobrevivendo apenas à base de água, o estudante de iniciais R. V. S. S., 15 anos, foi entregue à mãe, a costureira Denice dos Santos Souza, 39, na tarde desta terça-feira, 5, na porta da Catedral da Fé (Igreja Universal), na avenida Antonio Carlos Magalhães - ao lado da Central de Flagrantes.

Ele foi sequestrado por quatro homens encapuzados, que estavam em um Fiat Palio prata, na tarde do dia 31 de julho, quando retornava da escola, no bairro de Vista Alegre.

Muito assustado, com o braço esquerdo quebrado e escoriações na boca, R. afirmou que viu o cobrador de topics, Ivo Rangel Brito de Souza, 19 anos, ser executado a tiros. Ivo e mais três jovens foram sequestrados no mesmo dia em que ele foi levado.

Giesson Vieira Barbosa, 17, Reinaldo dos Santos Alves, 23, e Weslei Silva Pinto, 21, também foram torturados e apenas Reinaldo sobreviveu.

"Eles [os bandidos] me colocaram perto de Rangel dentro de pneus e depois deram um tiro na testa dele. Ele estava bem machucado e amarrado. Desmaiei e cai em cima dele [Ivo ]", relembra o estudante os momentos de terror que passou.

Segundo ele, cerca de 12 homens vestidos de preto, com brucutus e armados com pistolas, fuzis e escopetas calibre .12 participaram da execução do jovem trabalhador.

O adolescente revelou ainda que quando Ivo foi pego, ele já estava no porta-malas do veículo e ouviu um dos sequestradores dizer: "Pega aquele neguinho". "Ouvi ele [Ivo] gritando e pedindo socorro", conta.

R.disse que durante todo tempo que permaneceu nas mãos dos sequestradores ficou amarrado na carroceria de uma Ranger preta, mesmo veículo que o levou ao encontro da mãe. Muito confuso, ele não soube informar o local do cativeiro.

