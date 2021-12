Jovem vai visitar a namorada e é assassinado no Trobogy

Júlio César das Neves Santos, de 28 anos, tinha o costume de visitar a namorada, no Condomínio Moradas do Atlântico, mas na noite de quinta-feira, 3, acabou surpreendido quando desembarcava de seu carro e foi assassinado a tiros.

Segundo informações de vizinhos, o rapaz foi seguido por outro veículo. "Tomei um choque horrível. Na hora dos tiros pensei que era uma invasão. Foram muitos tiros", lembra uma moradora.

O condomínio está situado na Rua do Mocambo, no Trobogy, e foi inaugurado há cinco anos, como parte do Programa Minha Casa, Minha Vida. O acesso ao local é livre. Não há porteiro e o portão principal está quebrado.

Investigação

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Mas segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, os policiais não conseguiram informações de testemunhas sobre como teria ocorrido o assassinato.

A motivação e autoria ainda são desconhecidas. Ainda conforme a assessoria, a vítima não possuía antecedentes criminais.

