Jovem usa a arte para superar paralisia cerebral

A história de Yuri Cunha, de 23 anos, mais parece enredo de filme de Hollywood. Nascido em 3 de agosto de 1991, ele foi diagnosticado com paralisia cerebral poucas horas após o parto. Isso deveria significar uma vida de limitações.

De acordo com as explicações do médico que anunciou a patologia do seu filho caçula de Maria José, 60 anos, o garoto teria dificuldades de aprendizagem, problemas de coordenação motora e no desenvolvimento da fala. Yuri precisaria de atenção redobrada da mãe.

"Tomei um susto enorme. Não por causa do meu filho, mas por tudo que foi dito. Era tudo muito novo pra mim. Mas eu decidi que seria diferente. Procurei e procuro fazer o melhor para ele", diz dona Zezé, como a mãe de Yuri é conhecida.

Mesmo com todos os problemas, Yuri demonstrava desde cedo que conhecia apenas o conceito de superação.

Revelação

Estudou em uma escola convencional e, aos 7 anos, em uma atividade do colégio, revelou seu talento pela primeira vez. Nascia ali, um artista plástico.

"Eu gosto de pintar. Me faz bem. Acho que faço bem, pois as pessoas sempre elogiam. Pintar é bom, mas meu sonho mesmo é ser radialista", conta Yuri.

Com mais de 400 quadros pintados e 300 vendidos, Yuri tem suas obras comercializadas em exposições organizadas por amigos e familiares.

O artista, que sempre busca referências na internet para compor suas obras, vê semelhança do seu trabalho com o estilo do pintor espanhol Salvador Dali. "É porque eu também faço arte abstrata e com muitas cores", explica o artista.

Vendidos por preços entre R$ 40 e R$ 200, o dinheiro obtido com os quadros de Yuri Cunha que ajudam a complementar a renda familiar. "São muitos remédios e a gente precisa desse dinheiro", comemora.

O gosto de Yuri pelas artes não se resume à pintura. O jovem adora música. Onde tem show, principalmente de axé e pagode, pode procurar que ele está por lá.

O garoto é fã de Ivete Sangalo, Silvanno Salles, Aline Rosa, Saulo Fernandes e Márcio Victor. "Gosto de música boa, que coloca todo mundo pra cima. Eu gosto de dançar", resume.

Além dos cantores, Yuri não esconde a admiração que sente pelo apresentador Alex Lopes. Assiste ao programa Universo Axé todos os dias e espera um dia gravar uma matéria com seu ídolo.

A responsável em conduzir Yuri para as festas é a própria mãe. Ela conta que se esforça para conseguir cortesias e ainda faz a 'segurança' para ele poder curtir a folia de forma tranquila.

Com tantas festas no currículo, Yuri já virou celebridade. Por onde ele passa faz sucesso e já tem até uma legião de seguidores nas redes sociais.

Yuri sempre busca referências da sua arte na internet (Foto: Maíra Azevedo / Ag. A TARDE)

Sonho

Mesmo com dificuldade de falar certas palavras, Yuri não desiste do sonho de ser radialista. Fez o curso e agora quer o registro profissional para conseguir atuar na área.

O jovem reconhece que precisa superar os preconceitos e lembra, triste, de um professor que o aconselhou a desistir. "Ele disse que eu estava perdendo tempo e que ninguém nunca daria uma vaga para mim. Um dia vou ter um programa".

