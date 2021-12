Jovem teria sido morta por suposto namoro com policial

O corpo de Carla Nadiele Moreira da Silva, de 27 anos, conhecida como Carlinha do Laço, foi sepultado na tarde deste domingo, 27, no Cemitério Municipal de Plataforma, em Salvador. Ela foi assassinada nesta madrugada, por volta 2h30, com tiros no rosto, na Rua do Horto, na Av. San Martin, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, os principais suspeitos do assassinato são traficantes da "boca de fumo" da rua Diva Pimentel, em Fazenda Grande do Retiro, cujo líder é um traficante conhecido por "Seaway". A polícia acredita que Carla conhecia as pessoas que a executaram.

"Ela era envolvida, andava com o pessoal aí. Esse pessoal leva e traz. Ela estava namorando um policial e andando com os vagabundos. Pensaram que ela estava passando informações", disse uma testemunha que não quis se identificar.

Executada em meio ao lixo

Carlinha do Laço foi arrastada por dezenas de degraus e executada em meio ao lixo. A equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT) encontrou nove perfurações de entrada e saída de projéteis no rosto, além de lesões nas costas da vítima, as quais indicam que ela foi arrastada até o local onde foi morta.

A testemunha contou que quatro homens participaram da execução. "Ela foi arrastada do alto da escada até o lixo. Foram muitos tiros. Vi quatro caras armados com pistolas 380. Esperei saírem e fui ajudar, mas ela já estava morta", disse.

Um pino de cocaína foi encontrado no bolso da vítima pela equipe do DPT, além de cartuchos de pistola próximos ao corpo dela.

Tatuagem na perna inspirou apelido (Foto: Reprodução l Facebook)

Amiga de Kelly Cyclone

"Carlinha do Laço" era amiga de "Kelly Cyclone" - encontrada morta, com marcas de tiros e facadas, em 17 de julho de 2011 em Lauro de Freitas. As amigas tinham em comum a grande popularidade nas redes sociais.

O perfil de Carla no Facebook tem 18.152 seguidores. Muitos deixaram mensagens de pesar no perfil dela ontem. A página "Do Laço News", criada por um fã na mesma rede social, tem 3.037 curtidas.

Segundo a polícia, o apelido "Carlinha do Laço" fazia referência à tatuagem de um laço que ela tinha na coxa esquerda.

