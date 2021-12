Jovem tem morte cerebral após ser agredido no entorno do circuito Dodô, diz SMS

Um jovem de 22 anos teve a morte cerebral confirmada após, supostamente, ter sido agredido próximo ao circuito Dodô (Barra-Ondina) na última sexta-feira, 9, segundo a Secretaria de Saúde de Salvador (SMS).

Ainda segundo o órgão, Kaique Abreu teria sido agredido no bairro da Graça, após deixar o circuito e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Português, na Barra.

Ainda de acordo com a secretaria, não foram encontradas marcas aparentes de espancamento no corpo do jovem quando ele foi atendido pelo Samu, no bairro da Graça.

A Polícia Civil informou que a família conseguiu imagens da agressão e que o órgão busca outros vídeos do caso para tentar identificar os agressores. O caso é investigado pela 14ª Delegacia de Polícia (DP) da Barra.

adblock ativo