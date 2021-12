Jovem suspeito de participar de tiroteio em bar de Itacaranha é preso

Um jovem, identificado como Bruno Dias de Jesus, 22 anos, foi preso na manhã desta terça-feira, 8, em Itacaranha, no subúrbio ferroviário, com 10 pinos de cocaína, cinco celulares e um caderno de anotações sobre tráfico de drogas. Ele é suspeito de participar de um tiroteio num bar, no mesmo bairro em que foi preso no dia 30 de dezembro de 2018.

De acordo com o major Sérgio Ribeiro Paz, comandante da 14ª CIPM, o suspeito pertence a uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas e furtos nos subúrbios de Itacaranha e Ilha Amarela. “Vamos continuar no encalço desses outros componentes do grupo”, afirmou.

Segundo o delegado titular da 29ª DT, Luís Henrique Costa Ferreira, Bruno tem passagens por roubo e tráfico de drogas e foi autuado em flagrante novamente nesta terça-feira, 8, por tráfico.

