Jovem suspeito de disparar contra professora é apreendido

Um adolescente suspeito de balear a professora Rosilene Carvalho dos Santos, de 41 anos, no bairro da Boca do Rio, na manhã desta terça-feira, 11, foi apreendido no início da tarde desta terça. De acordo com a Polícia Civil um maior de idade também foi preso e os dois serão apresentados ainda hoje na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio (DT/Boca do Rio).

Rosilene foi baleada durante uma troca de tiros na rua Hélio Machado, próximo ao final de linha de ônibus da Boca do Rio, em Salvador.



A assessoria da Polícia Civil informou que a vítima estava a caminho do trabalho, quando criminosos começaram um tiroteio no local. A professora foi atingida no pescoço e recebeu os atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está em observação. Conforme o HGE, a bala atravessou o pescoço.

Segundo informações do jornalista Arivaldo Silva, morador do bairro, Rosilene seria uma professora da Creche Escola Universo Infantil. As aulas na escola foram suspensas, mas a creche continua funcionando nesta terça.

A 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio (DT/Boca do Rio) investiga o caso. Em conversa com a reportagem de A TARDE, a professora informou que dois adolescentes estariam roubando um estabelecimento na rua e que uma terceira pessoa teria começado a atirar. A polícia, no entanto, ainda não confirma esta versão.

