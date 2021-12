Jovem se apresenta e confessa morte de publicitário

O adolescente de iniciais L.A.C., 16 anos, se apresentou junto com o pai na tarde desta segunda-feira, 20, na 6ªDT/Brotas, e confessou que foi o autor do disparo que matou o publicitário Bau Menezes Bag, de 30 anos, na noite da quinta-feira, 9, no bairro de Santo Agostinho, em Salvador.

De acordo com a titular da 6ª DT, delegada Maria Dahil, o jovem foi até a delegacia e informou, em depoimento, que não tinha a intenção de matar, mas que quando o publicitário arrastou o carro, ficou nervoso e disparou. O suspeito também disse que estava acompanhado de um outro jovem de 19 anos de prenome Lucas, e que esse teria tido a ideia de cometer o crime.

Conforme a delegada, o adolescente relatou os fatos com muita frieza e disse que teria sido a primeira vez em que cometeu esse tipo de crime. "Ele apresentou bastante frieza durante o depoimento e também confessou envolvimento em roubos de celulares", disse Dahil.

O menor foi conduzido para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), em Brotas, para formalizar o termo de apreenssão e, logo após, policiais da 6ªDT e também da DAI realizaram buscas junto com o adolescente para tentar localizar o outro suspeito. Em depoimento, o jovem disse que teria ido praticar o roubo para comprar uma moto.

De acordo com a titular da DAI, delegada Claudenice Mayo, o menor reside com a mãe e o padrasto no bairro da Lapinha, em Salvador. O menor também informou a participação de um outro suspeito maior de idade, que teria deixado a dupla no local para praticar o roubo. "Um outro indivíduo também maior de idade os deixou no local em um Celta Preto e foi embora", disse Mayo.

Segundo a delegada, a polícia já tem a identidade do outro maior mas ainda não pode divulgar. "O serviço de inteligência já tem a identidade do outro suspeito mas ainda não podemos divulgar para não atrapalhar as investigações. As buscas também já foram iniciadas para localizar esse suspeito", disse a delegada.

O pai do jovem informou que já havia aconselhado o filho e que teria condições de dar o que ele queria, mas que o adolescente preferiu largar os estudos para cometer crimes. Ele teria oferecido ao filho a moto se o jovem voltasse a estudar.

A delegada informou que o jovem será encaminhado, na manhã desta terça-feira, 21, ao Ministério Público, onde será pedida a internação provisória até o término das investigações.

