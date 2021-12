Jovem que viralizou na web ao ajudar criança é preso suspeito de estelionato

O suspeito de estelionato, Bruno Kaíque Santana Santos, foi preso na manhã desta sexta-feira, 1º. O jovem de 19 anos ficou conhecido após doar almoço a um garoto no shopping da Bahia em junho de 2018. Ele foi preso em flagrante na agência do Banco do Brasil, em Porto Seco Pirajá.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem é suspeito de falsificar documentos para fazer cartões e sacar dinheiro de forma ilegal. O diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), o delegado Marcelo Sansão, informou que o gerente da agência desconfiou do crime por causa da frequência de saques realizados pelo suspeito.

Documentos falsos e quantia em dinheiro foram apreendidas durante operação

Foram apreendidos cartões de bancos, RGs falsos e uma quantia no valor R$ 2.990. De acordo com a agência do Banco do Brasil, a conta já havia movimentado saques de R$ 26 mil. Bruno disse à polícia que foi induzido ao crime por um agiota, a quem deveria dinheiro. O caso está sendo investigado pelo Draco.

Suspeito ficou famoso ao ser impedido de doar almoço ao garoto

