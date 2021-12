Jovem que venceu simulado para o Enem de A TARDE se forma em 2020

"É a realização de um sonho me formar em uma das melhores universidades do país", afirma Igor Jenkins Paim Oliveira, 25 anos, que em 2020 se forma em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O jovem baiano foi o primeiro colocado no simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado pelo jornal A TARDE em 2013.

Igor lembra da importância do simulado para a sua vida. "Foi uma experiência excelente. Fui fazer a prova do Enem bastante confiante. Acreditava que poderia ir muito bem na prova e atingir meu objetivo de passar para medicina em uma boa universidade", disse.

O estudante, que estava férias em Salvador, falou sobre sua formação na URFJ e defendeu mais investimentos nas universidades públicas. "Por ser uma universidade de referência, a UFRJ proporciona todas as condições para sairmos formados como bons profissionais. Temos excelentes professores e uma boa estrutura", ressaltou o futuro médico, que também demonstrou preocupação com a política de cortes do orçamento para educação aplicada pelo governo federal.

"Estamos vendo o sucateamento das universidades públicas. A atitude do governo federal de corte é inaceitável. Precisamos de mais investimentos na educação pública em todos os níveis. O ensino superior precisa formar profissionais qualificados", defendeu.

Sacrifícios

Em busca de uma formação qualificada, Igor destaca que realiza sacrifícios, com a convicção de que terá um futuro melhor. "Os sacrifícios são muitos. Abdiquei de vários momentos pessoais, fui morar longe dos meus pais e amigos em prol dos estudos. É gratificante saber que ano que vem estarei formado", falou.

A professora Maria Augusta Bartilotti Jenkins, 64 anos, enumera qualidade do filho e fala com orgulho da luta pela formação em medicina. "Ele é guerreiro e batalhador. Trilha uma vida de sacrifícios, de muito estudo e dedicação. Tenho certeza de que exercerá a profissão com muita responsabilidade. Mesmo com a saudade e distância, sempre acompanhamos a trajetória dele de perto. Me orgulho muito dele e sem dúvidas será um excelente médico", assegurou Maria Augusta.

Carlos Augusto Matias Paim de Oliveira, 56 anos, comentou a saudade que sente do filho e do esforço que a família faz para ajudar Igor. "A distância é a parte mais difícil de todas. Procuramos dar a ele todo o apoio dentro das nossas possibilidades, mesmo com nossas limitações financeiras. Temos muito orgulho dele", frisou.

Igor sabe do esforço dos pais para a concretização do seu sonho e fala dos dois com carinho e admiração. O jovem, que pretende se especializar em clínica médica, pontuou que deseja voltar para Salvador e exercer sua profissão perto dos pais, na rede pública de saúde. "Após a conclusão do curso têm os programas de residências médicas, que são as especializações para seguirmos determinadas áreas. Pretendo fazer a residência em Salvador", revelou Igor.

SUS

O estudante de medicina também ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) como um exemplo internacional de política pública na área da saúde.

"É um espelho para muitos países do mundo na teoria. Mas precisamos tornar a teoria do SUS em uma prática efetiva, pois não funciona tão bem como deveria", destacou.

"Precisa de uma articulação política para reverter os problemas de um programa que é muito bom no papel em benefícios reais à população, que sofre tanto com a falta de médico, de exames e procedimentos, que passam meses esperando por tratamentos e medicamentos", completou.

Mas os problemas que o SUS enfrenta não desanimam o estudante. "Irei trabalhar com essas dificuldades que o meio nos oferta, mas buscando sempre oferecer o melhor serviço, me doando ao máximo para o melhor cuidado ao paciente", concluiu.

