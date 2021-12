Jovem que pesava 280 kg é enterrado em Serrinha

O jovem Francisco Araújo Júnior, de 23 anos, que pesava 280 kg, e morreu na madrugada deste sábado, 23, vítima de falência múltipla dos órgãos, no Hospital Roberto Santos, em Salvador, foi enterrado neste domingo, 24, no município de Serrinha (a 170 km de Salvador). Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), Francisco estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratar um quadro de pneumonia. O rapaz, que sofria de obesidade mórbida, já tinha ficado internado no hospital em novembro de 2012 por conta de infecções. Em dezembro, foi constatada necessidade da realização de uma cirurgia de redução de estômago, no entanto, os médicos informaram que ele teria que perder alguns quilos antes do procedimento.

