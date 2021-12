Jovem que matou avó tem prisão preventiva decretada

“É, deve ter sido. Não lembro, mas se todo mundo está dizendo, deve ter sido eu mesmo”, respondeu Kayure Delano de Vasconcelos, de 20 anos, após ser questionado por um delegado se lembrava de ter assassinado a avó e ferido gravemente o avô com facadas e marteladas, horas após o homicídio.

Na apresentação do caso, nesta segunda-feira, 7, as delegadas Marta Karine Menezes e Milena Calmon, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que investigam o caso, disseram que a suspeita principal é de que o garoto estivesse sob efeito de entorpecentes no momento do crime. Um exame toxicológico foi feito e a polícia aguarda o resultado. Após cometer os crimes, Kayure cortou a rede da janela e se jogou do 4º andar.

A polícia acredita que ele só sobreviveu porque caiu em cima do jardim do prédio. Na manhã desta segunda, Kayure teve uma audiência de custódia, que converteu a sua prisão provisória em preventiva, o encaminhando para o Complexo Penitenciário, na Mata Escura, em Salvador. Duas facas, um martelo e uma tesoura foiram encaminhados para a perícia.

Teoria macabra

O desaparecimento de peças de roupa e o comportamento retraído do jovem chamaram a atenção dos avós, que frequentavam uma igreja batista, na Pituba.

Uma frequentadora da mesma congregação das vítimas disse que no culto de domingo o pastor confessou que os avós do Kayure já haviam o procurando para conversar sobre o jovem.

Disseram que suspeitavam do comportamento dele, que estaria sendo induzido por uma ex-namorada a praticar cultos satanistas. As delegadas disseram não trabalhar com essa informação.

Ataque inesperado

Rosana Maria foi atacada pelo jovem enquanto dormia e morreu no local. Já Francisco foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) com ferimentos no ombro esquerdo, na mandíbula, mãos e tórax e, na tarde de domingo, foi transferido para o Hospital Português, na Barra.

O avô relatou aos policiais civis do HGE que o ataque foi inesperado. Segundo o Francisco, quando Rosana foi esfaqueada, ele estava na sala assistindo um jogo de futebol na TV. Ao ouvir os gritos dela, tentou ajudá-la, mas foi agredido pelo neto com uma faca e um martelo.

adblock ativo