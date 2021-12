Jovem obeso segue internado na UTI e quadro é estável

Após a transferência para o Hospital Roberto Santos nesta quinta-feira, 22, segue estável o quadro clínico do jovem Francisco Araújo Silva, de 23 anos, que sofre de obesidade mórbida.

De acordo com informações do hospital, o paciente continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele apresentava uma infecção respiratória que está sendo controlada e respira com o auxílio de uma máscara de oxigênio.

Apesar de estável, o estado de saúde do jovem é considerado grave, por conta de suas condições físicas e por possuir a Síndrome de Prader-Willi, um distúrbio genético que causa obesidade, dificuldades para engolir e retardo mental, entre outros sintomas.

A prioridade, segundo informações do hospital, é curar completamente a infecção e melhorar as condições de saúde de Francisco, para em seguida iniciar o tratamento contra a obesidade.

adblock ativo