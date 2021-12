Jovem morto por conversar com PM é enterrado

O corpo de Anderson Reis dos Santos, 24, foi sepultado na tarde desta terça-feira, 31, no Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco, bairro da Baixa de Quintas, em Salvador, sob um clima de tristeza e revolta.

Ele foi executado na véspera, dentro da casa onde morava com a mãe, na Rua Jaguarari, em Cosme de Farias. Sob anonimato, uma amiga da família disse que Anderson tinha distúrbio mental e foi morto por traficantes, após conversar com PMs que faziam ronda na rua, no último domingo, 29, quando um homem identificado como Poca, morreu em confronto.

