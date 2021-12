Jovem morto no Iguatemi era procurado pela polícia

A Polícia Civil identificou o homem de 23 anos morto na manhã desta sexta-feira, 3, após ser baleado em frente ao shopping Iguatemi.

Felipe Bispo de Souza, conhecido como "Malandreco", era traficante e fazia parte do Almanaque de Homicidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi atingido por um tiro na cabeça e morreu no local.

Segundo o delegado Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), as câmeras de segurança do shopping não registraram o momento do crime, mas a polícia está em busca de outras imagens que possam identificar o suspeito.

A vítima tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo assassinato de outro traficante, Lucas Vinícius Queirós, em agosto de 2013, além de ser investigado por outros homicídios. Ele integrava a quadrilha do traficante conhecido como "Rafinha".

